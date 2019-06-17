Видеоблогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Известный видеоблогер Юрий Хованский стал помощником депутата Государственной думы по работе с молодежью Василия Власова. Об этом сам Хованский заявил на своей странице в Twitter.

«На его [Юрия Хованского] YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально-значимым вопросам», - заявил Власов.

По мнению депутата, блогер «сможет донести до молодежи некоторые инициативы и помочь в нашем законотворческой процессе».

Отмечается, что Хованский стал помощником депутата на общественных началах. Кроме того, по словам Власова, Хованский сможет выступать в качестве эксперта на обсуждениях, касающихся молодежной повестки.

«Мне кажется, что это молодежная аудитория, которая может какие-то предложения ему высказывать, а он уже будет это дело собирать и транслировать нам в Государственную думу», - добавил российский депутат.

Видеоблогер Юрий Хованский известен по своим проектам «Шаверма-патруль», «Бич закупка» и «Russian Stand-up». Он также неоднократно выступал в качестве судьи на баттл-площадке Versus Battle. В настоящее время его YouTube-канал имеет почти 4 миллиона подписчиков, его видео собрали почти 840 миллионов просмотров.