Кишащая червями: жительнице Татарстана попалась клубника с нематодами
Паразитов женщина заметила уже дома после того, как съела несколько ягод.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Набережных Челнах местная жительница купила клубнику, зараженную паразитами.
Женщина приобрела ягоды на рынке. Она обнаружила белых червей в клубнике уже дома. К этому моменту женщина успела съесть несколько ягод.
Она показала червей специалисту, который выяснил, что клубника кишела нематодами. Потерпевшая попыталась вернуть червивую клубнику продавцу и предупредить о зараженной паразитами ягоде, но на рынке уже никого не было, сообщает портал zpravda.
Нематоды – самый многочисленный класс типа Круглые черви. Они обитают в морских и пресных водоемах, почве, организме животных и растений.