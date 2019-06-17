Кишащая червями: жительнице Татарстана попалась клубника с нематодами

В Набережных Челнах местная жительница купила клубнику, зараженную паразитами.

Женщина приобрела ягоды на рынке. Она обнаружила белых червей в клубнике уже дома. К этому моменту женщина успела съесть несколько ягод.

Она показала червей специалисту, который выяснил, что клубника кишела нематодами. Потерпевшая попыталась вернуть червивую клубнику продавцу и предупредить о зараженной паразитами ягоде, но на рынке уже никого не было, сообщает портал zpravda.

Нематоды – самый многочисленный класс типа Круглые черви. Они обитают в морских и пресных водоемах, почве, организме животных и растений.