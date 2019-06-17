УАЗ опубликовал фото единственной в истории автодачи на базе «Головастика»

Ульяновский автомобильный завод показал автолюбителям настоящего одну из своих легендарных разработок прошлого. Речь идет о необычной автодаче на базе УАЗ-3303, который называли «Головастиком».

Автомобиль был выпущен Курганским автобусным заводом в начале 90-х годов. Органичность и завершенность образу придавали стекла от автобуса КАВЗ-685, которые разработчики вставили в жилой модуль и сделали сдвижными. Высота жилой зоны позволяла выпрямиться в полный рост даже самым рослым путешественникам.

Фото уникальной авторазработки УАЗ опубликовал в соцсетях. В комментариях под записью пользователи сошлись во мнении, что многие перспективные разработки, замороженные со временем, могли бы сделать автоконцерн очень успешным и принести немалую прибыль. Факт того, что «Головастик»-автодача не стал серийным, вызывал единодушное огорчение.

Между тем, сейчас УАЗ продолжает работу над «русским крузаком» - новой моделью автомобиля, призванной составить конкуренцию именитому японскому внедорожнику. Проект называется УАЗ-3170, и он получит современную полноценную рамную конструкцию кузова и подвески.