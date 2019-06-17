Съедобный «светофор»: в России появится ГОСТ для маркировки продуктов

В октябре в России ожидается принятия ГОСТа на цветовую маркировку продуктов - светофор, уточнили в Росстандарте.

Как уточняет сайт газеты «Известия», ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. В соответствии с ним, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителей о содержании сахара, соли, а также жиров в продукте.

В частности, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска. Однако пока производители будут использовать «светофор» добровольно. Но со временем маркировка может стать обязательной.

Ожидается, что документ будет действовать на территории ряда стран, которые входят в Евразийский совет по стандартизации: России, Армении, Белоруссии, а также Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Графические предупреждения будут размещать на упаковке или этикетке: это будут вертикальные полосы, каждая из которых будет соответствовать одному из критически значимых пищевых веществ. Маркировка будет красной, желтой или зеленой в зависимости от того, сколько в продукте содержится соли, сахара или жиров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что маркировку предлагается использовать производителям хлебных, мясных, рыбных и молочных продуктов, овощных и фруктовых консервов, а также соков и кондитерских изделий.