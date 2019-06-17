Премьер-министр Украины рассказал о детенизации экономики

Украинский премьер Владимир Гройсман надеется на то, что при президенте Владимире Зеленском Украине удастся провести детенизацию экономики. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 16 июня.

По мнению главы правительства, для достижения этих целей, помимо прочего, необходимо очистить правоохранительную систему.

«Надеюсь, что с приходом нового президента (Владимира Зеленского - прим. ред.) будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики», - сказал Гройсман.

Ранее эксперт по энергетике, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил о зависимости украинской экономики от России.