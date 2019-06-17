Саакашвили объяснил отсутствие современной архитектуры на Украине

На Украине нет современной архитектуры из-за коррупционеров. Такое заявление сделал бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

В эфире «112 Украина» политик сообщил, что сейчас в стране просто нет ни одного города с современной архитектурой, и он убежден, что это связано именно с коррупцией.

«Мне очень жаль, что… нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами», - сказал Саакашвили.

При этом он добавил, что на строительство моста в Тбилиси было потрачено меньше денег, чем на стеклянную переправу в Киеве.

Напомним, мост в Киеве открыли 25 мая, а мэр города Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром попрыгали на нем, испытав на прочность. Большая часть покрытия была сделана из стеклянных панелей, сквозь которые видно дорогу под мостом.

Сразу после открытия на смотровую попало много жителей и гостей города. Уже на следующий день одно из стекол треснуло, после чего часть моста перекрыли. Градоначальник пообещал за сутки починить треснувший сразу после открытия киевский мост.