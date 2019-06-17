В Минобороны РФ рассказали о ходе учений НАТО на Балтике
Подразделения Балтфлота осуществляют контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений.
© Фото: US Navy via Globallookpress.com
В Минобороны РФ рассказали о ходе учений ВМС НАТО на Балтике.
«По данным, поступающим в Национальный центр управления обороной РФ, в южной части Балтийского моря участники маневров ОВМС Североатлантического альянса отрабатывают практические эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации», - сказано в сообщении российского военного ведомства.
Сообщается, что в учениях принимают участие корабли и авиационная техника 16 стран НАТО, а также государств – партнеров альянса: Финляндии и Швеции.
Ранее сообщалось, что Балтфлот контролирует совместные учения объединенных ВМС НАТО «Балтопс-2019».