Башня возрастом 2000 лет обрушилась на глазах у жителей Афганистана

Древний минарет, построенный около 2000 лет назад в древнем городе Газни в Афганистане, разрушился на глазах у жителей. Эта историческая потеря вызвала у общественности обеспокоенность по поводу уязвимости культурного наследия государства.

В древней цитадели, известной как Форт Газнайн, изначально насчитывалось 36 башен, однако 14 из них были разрушены войной, погодными условиями, а также из-за отсутствия должного внимания к исторической ценности.

Данная башня, по словам официальных лиц Газни, рухнула после сильнейшего дождя. Однако местные жители утверждают, что халатность по отношению к достопримечательности также стала провоцирующим обрушение фактором, пишет DAWN.

«Правительство не обращало внимания на эти участки и не строило каналы для отвода паводковых вод», - сказал Гулам Сакхи, который живет возле цитадели.

По словам исполняющего обязанности директора по культуре и информации в Газни Махбубуллы Рахмани, сейчас разрабатывается план по защите исторического объекта от полного разрушения.