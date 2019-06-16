В московском метро продлевают салатовую ветку

В Москве продлят салатовую ветку метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

© Сергей Собянин, Twitter

«Проложим тоннель длиной 2,3 км до станции Лианозово, неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления МЖД», - написал Собянин.

© Сергей Собянин, Twitter

Кроме того, он отметил, что Люблинско-Дмитровская линия дойдет до технопарка «Физтех» в поселке Северный.

На данный момент конечной станцией салатовой ветки метро является «Селигерская».