Каскад в форме чашки с блюдцем начал затапливать Уэльс: видео

Популярное среди туристов и жителей Северного Уэльса сооружение, похожее на чашку с блюдцем, превратилось в мощный водоворот после сильного ливня.

Конструкцию разработал Уильям Эймс еще в 1775 году для регулирования уровня стекающей в нее воды. Эту функцию она выполняет и в настоящее время, однако сильные дожди нарушили работу каскада.

Рядом расположенные поместья Эрддиг и Рексхэм сейчас находятся под угрозой затопления, а некоторые прилегающие участки уже затопило. По этой причине туристов просят проверять информацию, прежде чем поехать сюда.

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В спокойную безоблачную погоду «чашка с блюдцем» представляет собой каскад с небольшой воронкой, на который очень любят смотреть и гулять рядом местные жители и приезжие.