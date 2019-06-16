Путин встретится с главами Ирана и Азербайджана

В Сочи пройдет встреча президентов России, Ирана и Азербайджана Владимира Путина, Хасана Роухани и Ильхама Алиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

Предыдущая встреча лидеров трех государств проходила в рамках саммита «каспийской пятерки» в августе 2018 года. В 2019-м мероприятие также состоится в августе.