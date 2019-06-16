Опубликовано видео с места страшного ДТП под Воронежем

В Сети появилось видео с места трагического ДТП, произошедшего на 59-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Воронежской области.

Автомобиль Ford Focus, ехавший в сторону Воронежа, лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате семь человек погибли на месте, еще одна женщина скончалась по дороге в больницу.

По предварительным данным, Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В ДТП выжила только десятилетняя девочка, которую доставили в больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сейчас пострадавшая пришла в сознание, у нее зафиксирована черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей и есть подозрение на перелом голеней.