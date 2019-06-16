От пассажирского поезда, следовавшего из Брянска в Москву, отцепился вагон

Поезд, который следовал по маршруту Брянск – Москва, расцепился на ходу, от него отсоединился один вагон. Об этом сообщили пассажиры в группе «Типичный Брянск» во «ВКонтакте».

© Типичный Брянск, ВКонтакте

Пользователи Сети уточняют, что вагон пытались отремонтировать, отправление задержали на 3 часа 17 минут.

© Кирилл Курносов, Вконтакте

«Для того, чтобы пассажиры смогли продолжить поездку в Москву, в 10:05 на станцию Брянск-Орловский был подан резервный состав. В 10:22 поезд отправился по маршруту следования», - говорится в официальном сообщении на сайте РЖД.

В заявлении отметили, что пассажиры могли вернуть полную стоимость билета или оформить проездные документы на другие поезда.

Пассажирский состав отправлялся со станции «Брянск – Орловский» 15 июня.