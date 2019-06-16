Пьяные буйные пассажиры устроили дебош на борту рейса Новокузнецк - Москва

Двое пьяных мужчин устроили скандал в аэропорту Новокузнецка при посадке на рейс до Москвы. Инцидент произошел утром 15 июня, видео с борта лайнера опубликовали в Сети.

Как сообщает «Новокузнецк.ru», двое пассажиров распивали спиртное в зоне ожидания, шумно себя вели и приставали к другим людям. В итоге персонал аэропорта был вынужден вызвать полицию.

«Одного из этих мужчин (самого буйного) задержали в самолете. Его друга тоже вывели, и их обоих сняли с рейса», - рассказал журналистам один из очевидцев.

Самолет в итоге вылетел с небольшой задержкой и благополучно приземлился в Москве.