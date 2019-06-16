Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов
Наибольший поток туристов на полуостров наблюдается с Украины, несколько тысяч приехали из США и с территории стран Евросоюза.
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С начала текущего года Крым посетили более 100 тысяч иностранных туристов. Об этом заявил председатель комитета регионального парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Как уточнил чиновник в комментарии РИА Новости, порядка четырех тысяч из них приехали на полуостров из США и Евросоюза.
«Наибольший поток иностранных туристов - с Украины», - добавил он.
Ранее Черняк назвал среднюю стоимость отдыха в Крыму этим летом. По его словам, сумма составит около 2,8 тысяч рублей в день с человека и будет зависеть от комфорта номеров отелей, питания и других услуг.