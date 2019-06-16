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Лолита отреагировала на шутку Цекало про Крым 20-летней давности

Дарья Муромова
08:38 16.06.2019
На опубликованной видеозаписи Милявская и Цекало разыгрывали шуточную сценку о том, что произойдет в России в ближайшем будущем.
Лолита отреагировала на шутку Цекало про Крым 20-летней давности
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости

Певица Лолита Милявская прокомментировала свое выступление 1999-го года, когда она в качестве участницы дуэта «Академия» выступала с Александром Цекало на новогоднем огоньке.

Милявская и Цекало разыгрывали шуточную сценку о том, что произойдет в России в ближайшем будущем.

На видеозаписи певица с аппетитом ест банан, а Цекало, за которым на тот момент она была замужем, рассказывает, что в будущем исчезнет преступность, а каждый гражданин выроет клад, выиграет в лотерею, вырастит сына и посадит дерево.

«А Украина отдаст Крым, еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», - сказал 20 лет назад Цекало.

Лолита, в свою очередь, отреагировала на ролик со своим участием, признав, какой «красоткой она тогда была».

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю - какая же я была красотка!» - сказала певица в интервью сайту «Комсомольской правды».

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