Антонов перечислил условия улучшения отношений России и США

Для нормализации российско-американских отношений нужно бороться с русофобией в США и развивать деловые контакты, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«В искреннем стремлении способствовать улучшению российско-американских отношений требуется объединение усилий по противостоянию русофобии. В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США», - считает Антонов.

По его мнению, улучшения отношений между двумя странами можно достичь через продвижение позитивного образа нашей страны, налаживание деловых контактов и развитие деловых связей. Однако поддержка россиян «была и остается ключевой задачей», отметил дипломат на конференции соотечественников «Сохранение российского культурно-исторического наследия и русского языка в США» в Вашингтоне.

Вместе с этим Антонов подчеркнул актуальность развития взаимодействия молодежи двух стран. По его данным, в мае двое молодых американцев участвовали в форуме российских и русскоязычных СМИ «Русское зарубежье» в Санкт-Петербурге, а в августе примут участие в форуме «Евразия Глобал», который пройдет в Оренбургской области.

Также в Москве открылся Музей русского зарубежья, который отображает завершение периода разобщенности, спровоцированной разными историческими инцидентами.