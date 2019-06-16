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Ученые заявили о новой опасности фастфуда

Александра Романовская
07:01 16.06.2019
Эксперты отмечают, что лучшим способом предотвращения старения головного мозга может служить полный отказ от фастфуда.
Ученые заявили о новой опасности фастфуда
© Фото: pixabay.com

Австралийские ученые установили, что чрезмерное употребление фастфуда способствует преждевременному старению головного мозга. Об этом сообщает сайт MedicalXpress.

Опасности для организма, которые несет в себе неправильное питание, на этом не заканчиваются: специалисты отмечают, что также могут ухудшиться когнитивные функции и даже наступить атрофия мозга.

Эксперты отмечают, что лучшим способом предотвращения старения головного мозга может служить полный отказ от фастфуда.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что чрезмерное употребление нездоровой пищи может вызвать риск развития диабета второго типа.

В исследовании подчеркивают, что неправильное питание и пагубные привычки вызывают необратимые процессы в организме, когда человек достигает среднего возраста.

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