Ученые заявили о новой опасности фастфуда
Австралийские ученые установили, что чрезмерное употребление фастфуда способствует преждевременному старению головного мозга. Об этом сообщает сайт MedicalXpress.
Опасности для организма, которые несет в себе неправильное питание, на этом не заканчиваются: специалисты отмечают, что также могут ухудшиться когнитивные функции и даже наступить атрофия мозга.
Эксперты отмечают, что лучшим способом предотвращения старения головного мозга может служить полный отказ от фастфуда.
Кроме того, ученые пришли к выводу, что чрезмерное употребление нездоровой пищи может вызвать риск развития диабета второго типа.
В исследовании подчеркивают, что неправильное питание и пагубные привычки вызывают необратимые процессы в организме, когда человек достигает среднего возраста.