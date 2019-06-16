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На Украине заявили о росте цен на газ на 1090%

Дарья Муромова
06:29 16.06.2019
В 2014 году Порошенко незаконно организовал Национальную комиссию по регулированию электроэнергетики коммунальных услуг. Этот орган требовал повышения тарифов от парламента.
© Видео: NewsOne © Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

За период пребывания у власти Петра Порошенко на Украине тарифы на газ выросли на 1090%, коммунальные платежи - на 740%, а стоимость тепла на 1225%, заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.

Он утверждает, что в 2014 году Порошенко незаконно организовал Национальную комиссию по регулированию электроэнергетики коммунальных услуг. Этот орган требовал повышения тарифов от парламента.

«Тарифы эти - это вот как раз «Дюссельдорф-плюс», касающиеся газа, в том числе и кабинета министров. Это «Роттердам-плюс» - еще одна биржа с такой же схемой, где определялась стоимость угля, заложенного в ценообразование для электроэнергий», - рассказал Медведчук в эфире NewsOne.

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