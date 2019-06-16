На Украине заявили о росте цен на газ на 1090%

За период пребывания у власти Петра Порошенко на Украине тарифы на газ выросли на 1090%, коммунальные платежи - на 740%, а стоимость тепла на 1225%, заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.

Он утверждает, что в 2014 году Порошенко незаконно организовал Национальную комиссию по регулированию электроэнергетики коммунальных услуг. Этот орган требовал повышения тарифов от парламента.