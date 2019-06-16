Названо оптимальное количество часов сна для хорошего внешнего вида

Британские ученые выяснили оптимальную продолжительность сна для сохранения хорошего внешнего вида и самочувствия. Об этом пишет издание Mirror.

По словам специалистов, некоторые люди выглядят по утрам не самым лучшим образом, а все потому что они неправильно подобрали режим сна. Они просыпаются с плохим настроением, помятым видом. В итоге у них появляется раздражительность, что приводит к депрессии.

Согласно последним исследованиям, самое оптимальное количество часов для здоровья и красоты - 9 часов 10 минут. Ученые рекомендуют ложиться спать в 21.45 и вставать в 6.55 утра. Такой режим сна позволит снять усталость и стресс, которые накопились за день. Кожа станет чище и ровнее, лицо будет иметь здоровый цвет, а настроение – повысится.

Ранее ученые из норвежского университета заявили, что сон на боку продлевает жизнь, поэтому эта поза является самой полезной.