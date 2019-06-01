Один человек погиб, десять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Приамурье

Один человек погиб и девять получили травмы при столкновении внедорожника УАЗ с микроавтобусом SsangYong в Амурской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Среди пострадавших есть четверо детей и шестеро взрослых, в том числе оба водителя. Двое детей и двое взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а женщина - пассажир скончалась на месте. У остальных травмы в основном средней тяжести.

Авария произошла накануне, 31 мая. На 1439 километре автодороги Чита-Хабаровск, около села Нижние Бузули пьяный водитель УАЗ столкнулся с SsangYong, который следовал по маршруту Шимановск - Благовещенск. В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения.