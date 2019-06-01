Язык преткновения: вице-премьер Украины предрек «новой власти» переворот

«Новой власти» Украины грозит переворот в случае, если принятый ранее закон об украинском языке будет отменен. С таким сообщением выступил вице-премьер страны Павел Розенко. Свое заявление он опубликовал на Facebook.

«В свое время один "фунт" (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за "поребрик", а украинский язык был, есть и будет», - написал он.

Вместе с тем Розенко сопроводил публикацию фотографией экс-депутата Рады Вадима Колесниченко, который является одним из авторов закона о региональных языках.

Розенко добавил, что противники нового закона являются «проходимцами».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят парламентом Украины в конце апреля. Документ предусматривает использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни. А вот вопрос введения административной ответственности за нарушение нового нормативного акта был отложен на три года.

В свою очередь постоянное представительство РФ при ОБСЕ отмечало, что принятый закон противоречит Минским соглашениям и более того – нацелен на их разрыв. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такие шаги со стороны киевских властей идут вразрез с международными нормами, а также способны усугубить раскол внутри страны.

Ранее сообщалось, что новая редакция «Украинского правописания» обяжет изменять написание российских фамилий. Об этом говорится в утвержденном правительством тексте документа.