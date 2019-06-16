Православные христиане празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье, 16 июня, один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы.

Как говорится на сайте пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Троица является одним из важнейших христианских православных праздников. Она отмечается на 50-й день после Пасхи и на 10-й после Вознесения Господня. В этот день верующие идут в церковь исповедоваться и причаститься.

Празднование Святой Троицы символизирует сошествие Святого Духа на апостолов. В этот день прошли Тайная вечеря - последняя пасхальная трапеза Христа и его учеников. Апостолы получили дар разговаривать на разных языках, чтобы проповедовать в мире.