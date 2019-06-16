Число жертв при взрыве на танкере в Махачкале увеличилось

Количество погибших при взрыве на танкере «ВФ Танкер-16» в махачкалинском порту увеличилось до четырех человек. Об этом сообщается на сайте судоходной компании «Волжское пароходство».

«Четыре человека погибли», - говорится в сообщении.

Напомним, ЧП случилось по время перекачки нефтепродуктов с танкера в ночь на 11 июня. Около 4.30 утра произошел взрыв в машинном отделении с последующим задымлением жилых помещений надстройки.

Из 12 членов экипажа на берег было эвакуировано девять, из них трое пострадавших были отправлены в медицинские учреждения. Как выясняется, один из них скончался в больнице.

Ранее сообщалось о тяжелом состоянии одного из пациентов, который получил 95% ожогов. Его состояние оценивалось, как крайне тяжелое, однако он находился в сознании, сообщили в региональном минздраве. Состояние остальных пострадавших оценивалось, как средней степени тяжести, угрозы для их жизни не было.