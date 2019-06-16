Трамп открестился от кибератак на российскую энергосистему

Президент США Дональд Трамп опять уличил американскую прессу в распространении недостоверных новостей. Это произошло после того, как вроде бы авторитетное издание The New York Times сообщило о том, что США стали все чаще предпринимать попытки кибератак на энергетическую систему России.

«Это настоящая измена со стороны когда-то великой газеты, которая так отчаянно пытается придумать какую-то сенсацию, любую сенсацию, даже во вред собственной стране... Кроме того, это неправда. Они являются самыми настоящими трусами и врагами народа», - написал Трамп в Twitter.

По его словам, «коррумпированные» СМИ публикуют информацию, не задумываясь о последствиях. Поэтому такие журналисты являются «врагами народа».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванный источник в правительственных кругах США сообщила, что американские хакеры, работающие на спецслужбы страны, стали гораздо чаще проводить операцию по внедрению вредоносного программного обеспечения в российские электросети.