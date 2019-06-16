Переходившее трассу утиное семейство спровоцировало ДТП в Петербурге

В Петербурге утка с утятами спровоцировали аварию на Пулковском шоссе. Как говорится в сообщении на паблике в «ВКонтакте», столкнулись два автомобиля, но никто не пострадал.

Водитель автомобиля Mazda остановился, чтобы пропустить переходящих дорогу птиц, в машину сзади врезался Hyundai Getz, водитель которого не успел затормозить.

«У Пулковской обсерватории утка с утятами переходила дорогу и устроила ДТП. Hyundai Getz не успел и "дал в туза" Mazda. Пострадавших нет, уткам помогли перейти дорогу», - говорится в сообщении паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как видно на кадрах с места происшествия, утка с утятами попала на другую сторону дороги. Водитель третьей машины остановился и проводил семейство до тротуара. Другие очевидцы также остановились и помогли утятам преодолеть бордюр.