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Нетиевский обвинил «Уральские пельмени» в попытках упечь его в психушку

Валентина Пескова
04:36 16.06.2019
Экс-участник «Уральских пельменей» не обижается на бывших коллег, однако все равно намерен бороться с ними в суде.
Нетиевский обвинил «Уральские пельмени» в попытках упечь его в психушку
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Бывший участник коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что его некогда коллеги по шоу специально называют его сумасшедшим через СМИ, чтобы отвлечь внимание от своих незаконных действий.

Напомним, юмористы Сергей Исаев и Дмитрий Соколов на днях заявили, что поведение Нетиевского для них находится за пределами разумного, так как он хочет отсудить у бывших товарищей по юмористическому шоу деньги, которые ему не принадлежат.

«Обиды никакой нет, это шоу-бизнес, спасибо за бесплатный пиар. Очень интересно наблюдать за тем, как Орлов и Исаев пытаются уйти от ответственности, поливая меня грязью и называя сумасшедшим. Наверное, подписи скоро соберут, чтобы признать меня умалишенным и отправить в психушку», - в шутку прокомментировал конфликт Нетиевский изданию StarHit.

По словам Нетиевского, участники «Уральских пельменей» нагнетают ситуацию из страха потерять деньги и понести ответственность за свои противоправные действия. Как уже сообщалось ранее, шоумены вместе со своим директором Евгением Орловым вывели со счетов 70 миллионов рублей, часть которых теперь пытается вернуть себе через суд ранее выступавший в «Уральских пельменях» Сергей Нетиевский. Его бывшие коллеги утверждают, что деньги принадлежать ему не могут, поскольку он, как отдельный участник, не имеет права на то, что когда-то было результатом творчества всего коллектива.

«С ума немножко сошел человек, чего тут говорить», - заявил aif.ru Дмитрий Соколов.

Однако Нетиевский уверен, что правда - на его стороне, и намерен доказывать это в суде. А в доказательство у него якобы имеются все документы.

«Они дружно создали себе проблему. Теперь пытаются ее решить, поливая грязью меня. Они тайно вывели из компании огромные деньги, разбив эту сумму на 14 займов по 4,9 млн рублей. Эти действия содержат признаки мошенничества, а значит, последствия для них могут быть очень серьезные. Заседание у нас назначено на июль», - подчеркнул Сергей Нетиевский.

Несмотря на продолжающийся уже несколько месяцев конфликт юморист подчеркивает, что все же считает бывших коллег близкими людьми, так как проработал с ними много лет. Однако не уверен, что те пойдут на мировую. Он поясняет, что коллеги не отчисляют ему деньги за использование совместного бренда и формата шоу, в который он, будучи его продюсером, вложил огромную частью своей жизни. По словам Нетиевского, коллеги присвоили себе все и хотят разойтись «по нулям», однако это у них не получится.

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