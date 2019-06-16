В Приморье пожар охватил 1,5 тысячи «квадратов» складов: видео

Складские помещения горели на площади 1500 кв. метров в городе Артем в Приморье, сообщил «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Михаил Исаметов.

«Оперативно прибыв на место происшествие спустя две минуты, пожарные приступили к тушению пожара. Горело имущество на втором этаже строения», - отметил он.

Отмечается, что в 8.01 пожар был локализован, в 8.11 было ликвидировано открытое горение.

«Площадь пожара составила 1500 кв.м. В настоящий момент ведется проливка и осмотр места происшествия. При тушении было задействовано 33 человека личного состава и 12 единиц техники»,- добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, горели картинги и резина. Пострадавших в результате пожара нет.