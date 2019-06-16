Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе

Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс унес из сувенирного магазина картонную фигуру самого себя.

Дело в том, что шоумен Джимми Киммел попросил Хэнкса немного испортить свою безупречную репутацию и отправил его в один из самых больших сувенирных магазинов в Лос-Анджелесе. Актер сразу же согласился на роль «грабителя».

На пути к своей цели голливудская звезда общался с прохожими и заказал хот-дог, пообещав забрать на обратном пути из магазина. В отделе ростовых фигур он разрисовал картонного Мэтта Дэймона. Затем он схватил фейкового Тома Хэнкса и спокойно вышел, прихватив несколько «Оскаров». Актер направился за хот-догом и за еду актер все-таки заплатил, несмотря на то, что Киммел требовал не делать этого.

Картонного Хэнкса настоящий актер оставил «присматривать» за Джимми Киммелом.