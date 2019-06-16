Индия вводит торговые пошлины на товары из США

В сегодняшнего дня, 16 июня, Индия начнет взимать пошлины с американских товаров, ввозимых в страну из США. Данная мера вводится в отношении 28 наименований продукции, среди которых миндаль, яблоки, чечевица, грецкие орехи и несколько химических продуктов.

Соответствующий документ, подготовленный Министерством финансов, размещен на портале правовой информации Gazette of India. Эксперты оценивают общую стоимость товаров, в отношении которых будет действовать пошлина, в 241 миллион долларов США.

Ранее стало известно, что Вашингтон исключил Индию и Турцию из числа стран, которые имеют право на налоговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП). Аналитики уже заявили, что подобный шаг является началом торговой войны по образу и подобию экономического конфликта с Китаем. По мнению экспертов, такое противостояние негативно скажется на экономике США.