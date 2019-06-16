В Шотландии нашли искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые обнаружили озерах в Внешних Гебридских островов в Шотландии искусственные острова древнее знаменитого Стоунхенджа, сообщает Phys.org.

Сделанные человеком таинственные островки, канноги, диаметром от 10 до 30 метров были созданы в эпоху неолита, то есть в 3640–3360 гг. до н.э. Тем временем, Cтоунхeндж был сооружен около 2,5 тыс. лет до н.э.

Отмечается, что неподалеку от островов была найдена керамическая посуда, что заставляет предполагать, что острова были созданы для проведения пиршеств или ритуальных обрядов.

Местные жители создавали плавучие платформы из древесины и камня, а порой на уже существующих скалах. Ранее специалисты полагали, что кранноги относятся к железному веку (1400-500 гг до н.э.)