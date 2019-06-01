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Семьям пострадавших на батуте в Бурятии детей выплатили компенсации

Наталия Майорова
06:40 01.06.2019
Из резервного фонда родителям пострадавших детей было выплачено по 400 тысяч рублей.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: СУ СК России по Бурятии

Власти Бурятии выплатили компенсации семьям пятерых детей, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Улан-Удэ в четверг, 30 мая. Все они получили тяжелые травмы.

Как уточняет сайт «Комсомольская правда», из резервного фонда родителям пострадавших детей было выплачено по 400 тысяч рублей. С соответствующим поручением Министерству социальной защиты населения выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ранее стало известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Кроме того, по данному инциденту начала проверку прокуратура.

Момент опрокидывания батута попал на видео. На записи видно, как конструкция поднялась в воздух и перевернулась.

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