Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Саратове девушки убили мужчину из-за замечания

Василиса Морозова
02:12 16.06.2019
Потасовка между мужчиной и группой девушек, зашедших в магазин в Саратове завязался из-за пачки сигарет.
В Саратове девушки убили мужчину из-за замечания
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress

Мужчина получил смертельное ножевое ранения после замечания о мусоре, сделанном молодым девушкам в магазине в Саратове. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи выяснили, что в ночь на 15 июня 27-летний мужчина был возмущен из-за поведение группы девушек в круглосуточном магазине. Одна из них бросила на пол упаковку из-под сигарет. Он сделал замечание и попросил убрать мусор, в результате чего начался конфликт.

Агрессивный девушки стали оскорблять жителя Саратова, а тот в ответ облил одну из них пивом. После этого участники потасовки вышли на улицу, где мужчине досталось от этих девушек. Они наносили ему удары, а он продолжать выяснять отношения. В результате чего одна из них нанесла ему удар ножом в область спины.

Приятели молодого человека, подбежавшие на помощь раненому, отвезли его в больницу, однако врачам спасти мужчину не удалось. Мужчина скончался из-за ранения с повреждением правого легкого.

Полиция задержала злоумышленниц на одной из близлежащих улиц города. Следователи возбудили в отношении 23-летней девушки уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата16.06.2019, 02:47
Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео
Дата12.06.2019, 16:21
Стартовала продажа билетов на финальную часть чемпионата Европы по футболу-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата15.06.2019, 07:43
Новейшую машину РХМ-8 на базе «Тигра» сняли на видео
Дата12.06.2019, 10:20
Мужество, вошедшее в историю: главные и ранее неизвестные факты о марш-броске на Приштину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:41 В стране и мире
Видео
В центре Киева прогремел мощный взрыв
02:01 В стране и мире
Видео
Источник сообщил о состоянии девочки, выжившей в ДТП под Воронежем
01:48 В стране и мире
Пятилетнего ребенка унесло в море на надувном круге в Анапе
01:39 В стране и мире
Стало известно, где пройдет ЧМ по фигурному катанию 2022 года
01:20 В стране и мире
Мэр Риги назвал «дикарями» желающих снести памятник Освободителям
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Дочь Малинина хотела покончить с собой после встречи с отцом
Видео
«Ээээээээ»: гениальное интервью Марадоны
Видео
В Польше во время авиашоу самолет упал в реку: видео
В Анапе восьмилетняя девочка умерла на аттракционе
Видео
Мощная буря сорвала крыши с многоэтажек и засыпала песком город в Узбекистане
Видео
В Сети появилось видео с пятью частными самолетами в кишиневском аэропорту
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.