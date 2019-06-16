В Саратове девушки убили мужчину из-за замечания

Мужчина получил смертельное ножевое ранения после замечания о мусоре, сделанном молодым девушкам в магазине в Саратове. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи выяснили, что в ночь на 15 июня 27-летний мужчина был возмущен из-за поведение группы девушек в круглосуточном магазине. Одна из них бросила на пол упаковку из-под сигарет. Он сделал замечание и попросил убрать мусор, в результате чего начался конфликт.

Агрессивный девушки стали оскорблять жителя Саратова, а тот в ответ облил одну из них пивом. После этого участники потасовки вышли на улицу, где мужчине досталось от этих девушек. Они наносили ему удары, а он продолжать выяснять отношения. В результате чего одна из них нанесла ему удар ножом в область спины.

Приятели молодого человека, подбежавшие на помощь раненому, отвезли его в больницу, однако врачам спасти мужчину не удалось. Мужчина скончался из-за ранения с повреждением правого легкого.

Полиция задержала злоумышленниц на одной из близлежащих улиц города. Следователи возбудили в отношении 23-летней девушки уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).