Постпред РФ при ЕС осудил реакцию Евросоюза на происходящее в Косово

Постпред России при ЕС Владимир Чижов обвинил представителей Евросоюза в пассивном отношении к ситуации с избиением косовскими силовиками сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова.

«Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона, которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции», - приводит слова Чижова РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что международные соглашения запрещают сотрудникам правоохранительных органов, вооруженных длинноствольным оружием, вторгаться на север Косово, где проживает сербское население.

Напомним, утром 28 мая косовский спецназ на бронированных автомобилях вошел на территории северного Косово и Метохии, оправдывая свою агрессию борьбой с преступностью. Силовики стали задерживать местных жителей, этнических сербов. В ходе операции правоохранители жестоко избили российского дипломата, сотрудника ООН Михаила Краснощекова. Позже его вывезли в госпиталь в Белграде с переломом скуловой кости и верхней челюсти.

После этого власти непризнанного Косово объявили раненного Краснощекова персоной нон-грата. В МИД подчеркнули, что Москва будет предпринимать все необходимые действия по защите российского гражданина в соответствии с международным правом.