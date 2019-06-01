Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Обострение конфликта в Косово ТЕГИ

Постпред РФ при ЕС осудил реакцию Евросоюза на происходящее в Косово

Андрей Аркадьев
06:35 01.06.2019
Чижов отметил, что ряд международных соглашений запрещает пребывание полицейских, вооруженных длинноствольным оружием, на севере Косово.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mission of Russia EU via, Globallookpress.com

Постпред России при ЕС Владимир Чижов обвинил представителей Евросоюза в пассивном отношении к ситуации с избиением косовскими силовиками сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова.

«Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона, которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции», - приводит слова Чижова РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что международные соглашения запрещают сотрудникам правоохранительных органов, вооруженных длинноствольным оружием, вторгаться на север Косово, где проживает сербское население.

Напомним, утром 28 мая косовский спецназ на бронированных автомобилях вошел на территории северного Косово и Метохии, оправдывая свою агрессию борьбой с преступностью. Силовики стали задерживать местных жителей, этнических сербов. В ходе операции правоохранители жестоко избили российского дипломата, сотрудника ООН Михаила Краснощекова. Позже его вывезли в госпиталь в Белграде с переломом скуловой кости и верхней челюсти.

После этого власти непризнанного Косово объявили раненного Краснощекова персоной нон-грата. В МИД подчеркнули, что Москва будет предпринимать все необходимые действия по защите российского гражданина в соответствии с международным правом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата01.06.2019, 01:00
«Мирные тяжеловесы» ВКС РФ: Военно-транспортная авиация отмечает 88-летие
Дата29.05.2019, 23:57
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата01.06.2019, 05:57
Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М
Дата28.05.2019, 13:30
Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Обострение конфликта в Косово
06:35 В стране и мире
Видео
Постпред РФ при ЕС осудил реакцию Евросоюза на происходящее в Косово
14:52 В стране и мире
Власти Косово объявили пострадавшего российского дипломата персоной нон грата
09:10 В стране и мире
Лавров заявил, что власти Косово «отбились от рук»
20:12 В стране и мире
Видео
В ООН выясняют подробности нападения на сотрудников миссии в Косово
18:40 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео отправки раненного в Косово российского дипломата в Белград
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:01 В стране и мире
Язык преткновения: вице-премьер Украины предрек «новой власти» переворот
06:59 В стране и мире
Видео
Один человек погиб, десять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Приамурье
06:40 В стране и мире
Видео
Семьям пострадавших на батуте в Бурятии детей выплатили компенсации
06:35 В стране и мире
Видео
Постпред РФ при ЕС осудил реакцию Евросоюза на происходящее в Косово
05:58 В стране и мире
СМИ: Apple собирается отказаться от iTunes
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
На Украине обяжут изменять написание российских фамилий
Видео
Зеленский поставил на место наглую журналистку: видео
Видео
Новый мем: попробовавший лайм мальчик стал звездой награждения в Кремле
Видео
Отмена роуминга, ОСАГО и автотюнинг: как изменится жизнь россиян с 1 июня
Видео
Ливень превратил московский рынок «Садовод» в Венецию: видео
Видео
Без медпомощи, питания и даже мыла: ужасающие результаты проверки детских домов России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.