В центре Киева прогремел мощный взрыв

В центре Киева по адресу улица Тургеневская, 16, произошел взрыв. Как сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, произошел взрыв газа, в результате которого взорвался гараж во дворе дома.

Взрывной волной выбило стекла жилого дома, поднялся огромный столб пыли, как будто при обвале здания. По предварительной информации, жертв нет.

Согласно официальным источникам, взрыв произошел поздно вечером 15 июня в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневская, 16.

«Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили», - цитирует «Интерфакс-Украина» начальника Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Романа Ткачука.

На месте работают спасатели, полиция, дежурят сотрудники скорой помощи. Обломками разрушенных гаражей повреждена газовая труба, поэтому часть дома номер 16 пока отключили от газоснабжения.