В Китае найдены следы динозавров возрастом 100 млн лет

Исследователи из США и Китая сообщили, что им удалось обнаружить в восточной провинции КНР Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых составляет примерно 100 миллионов лет. Об этом пишет агентство Синьхуа, ссылаясь на заявление ученых.

Согласно материалу, найденные следы смогут помочь в изучении вопроса распространения и эволюции групп проживавших на территории современного Китая динозавров, относящихся к нижнему отделу мелового периода.

«Следы динозавров по ошибке были приняты за следы Ли Цуньсяо (858-894) - известного генерала позднего периода династии Тан (618-907), и тигра, с которым он дрался», - приводит агентство слова одного из ученых Син Лида.

Специалист также рассказал, что «три пальца двух следов зауроподов были утеряны за прошедшие годы», в связи с чем их вид показался исследователям схожим с человеческой ступней. В настоящий момент ученые проводят совместную с местными властями работу, направленную на защиту редкой находки.