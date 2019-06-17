В Минздраве рассказали об итогах проверки по обеспечению граждан лекарствами

В Минздраве сообщили об итогах проведения проверки регионов по льготному лекарственному обеспечению граждан.

Так, как сообщила пресс-служба ведомства, Росздравнадзором были выявлены ряд нарушений, заключающиеся в несвоевременном лекарственном обеспечении по льготным рецептам, а также необеспечении граждан такими лекарствами.

«В Ульяновской области 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями остаются необеспеченными», - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, за первое полугодие 2019 году нарушения были зафиксированы в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской Ульяновской, Кемеровской областях; республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Краснодарском крае, а также ряда других регионов России.

Сообщается, что все проверки были проведены в ответ на многочисленные жалобы жителей этих регионов.

Информация о результатах проверок направлена в прокуратуру и другие органы государственной власти, сообщили в пресс-службе Минздрава.