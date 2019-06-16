Муженко рассказал, как летчики ВСУ случайно разбомбили украинский батальон «Донбасс»

Бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко заявил, что в 2014 году украинские летчики ошибочно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».

По его словам, инцидент произошел в момент, когда батальон выдвигался на штурм города Попасная вблизи Луганска. Как уточнил Муженко, в колонне «Донбасса» находилась не только военная, но и гражданская техника.

«Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее», - цитирует его телеканал UATV.

Однако, несмотря на это, украинские пилоты нанесли удар.

«А потом мы долго разбирались, чья же это колонна», - добавил Муженко.

По его словам, в результате авиаудара никто не пострадал. Позже было проведено разбирательство по факту инцидента.

Муженко сообщил, что в Генштабе якобы не знали о передвижениях бойцов «Донбасса», поскольку в то время управление батальоном осуществлялось через оперативные группы МВД и он не входил в состав Вооруженных сил. Именно после этого случая, уточнил Муженко, на военную технику ВСУ стали наносить белые полосы для отличия войск от других.