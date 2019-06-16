Спецслужбы ДНР узнали имена организаторов убийства Захарченко

В спецслужбах Донбасса узнали, кто стоит за организацией убийства главы ДНР Александра Захарченко.

В содеянном, по предоставленным данным, виновны сотрудники пятого управления департамента контрразведки СБУ, которые, в свою очередь, координируют второй отдел.

«Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений на Донбассе», - заявил представитель специальных служб ДНР в эфире телеканала «Россия 1».

Одной из ключевых личностей в организации теракта был назван помощник начальника пятого управления Сергей Моторин.

«Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко», - утверждает сотрудник спецслужб.

По данным телеканала, один из пойманных спецслужбами ДНР диверсантов раскрыл имя убийцы Захарченко.

Кроме того, к терактам, как утверждается, также причастны Владислав Долгозвяг и Андрей Мушта и их агенты.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Преступление было расценено как теракт.

В ФСБ РФ заявили, что за его организацией стоят украинские спецслужбы.