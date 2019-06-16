Аэропорт Кишинева эвакуировали после звонка о бомбе
Пассажиров попросили покинуть здание аэропорта. Территория воздушной гавани оцеплена.
© Фото: Chisinau International Airport, Moldova, Facebook
Посетителей аэропорта в Кишиневе экстренно эвакуировали после звонка неизвестного о якобы заложенной бомбе.
Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы 16 июня вечером, сообщает TV8 со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
В здании работают сотрудники специальных служб, территория оцеплена. Вокруг аэропорта дежурят полицейские. Рейсы на вылет и прилет задержаны.