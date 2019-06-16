Глава МИД Турции заявил о неизменности позиции по вопросу С-400

Турция не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, несмотря на настойчивые требования Соединенных Штатов.

С соответствующим заявлением в воскресенье, 16 июня выступил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, его слова приводит Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что вопрос о покупке у России С-400 является закрытым. Он не раз подчеркивал, что турецкая сторона не намерена спрашивать разрешения у других стран, чтобы удовлетворить свои потребности в сфере обороны.

Эрдоган также выразил надежду на то, что Москва и Анкара в скором времени приступят к совместному производству С-400.

Американские власти недовольны решением турецкой стороны закупить у России С-400. Вашингтон грозит Турции санкциями, в том числе исключением страны из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.