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«Очередная выдумка»: посол РФ ответил на слова Болтона о военном контракте с Венесуэлой

Дарья Михалина
22:16 16.06.2019
Заявление советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона о военном контракте между Москвой и Каракасом не является правдивым.
«Очередная выдумка»: посол РФ ответил на слова Болтона о военном контракте с Венесуэлой
© Фото: Jimmy Villalta , ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что РФ якобы заключила некий военный контракт с Венесуэлой. По его словам, высказывание Болтона - не более чем «очередная выдумка».

По утверждению Заемского, Вашингтон использует такие заявления для того, чтобы создать иллюзию угрозы со стороны Каракаса.

«Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», - подчеркнул посол в разговоре с РИА Новости.

На слова Болтона также отреагировал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который назвал их «конспирологией».

«Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны», - заявил он.

Ранее Болтон сообщил, что Каракас якобы заключил оборонный контакт с Москвой на сумму 209 миллионов долларов. При этом никаких доказательств советник президента США по нацбезопасности не привел.

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