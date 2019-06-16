«Очередная выдумка»: посол РФ ответил на слова Болтона о военном контракте с Венесуэлой

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что РФ якобы заключила некий военный контракт с Венесуэлой. По его словам, высказывание Болтона - не более чем «очередная выдумка».

По утверждению Заемского, Вашингтон использует такие заявления для того, чтобы создать иллюзию угрозы со стороны Каракаса.

«Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», - подчеркнул посол в разговоре с РИА Новости.

На слова Болтона также отреагировал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который назвал их «конспирологией».

«Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны», - заявил он.

Ранее Болтон сообщил, что Каракас якобы заключил оборонный контакт с Москвой на сумму 209 миллионов долларов. При этом никаких доказательств советник президента США по нацбезопасности не привел.