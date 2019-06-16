Террористы обстреляли 10 населенных пунктов в сирийской Латакии

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли не менее 14 ударов по мирным городам в трех сирийских провинциях. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных Пунктов Нахшебба, Кесаб, Ардаш-Даг, Кинсибба, Руейсет-Искандер, Ройс-Услейман, Кинсибба, Айн-эль-Ашра, Сафсафа и Ройсет-Рушу провинции Латакия, Хайялин, Хуайз и Каркад провинции Хама, а также района научно-исследовательского центра в городе Алеппо», - сказал он на брифинге в воскресенье.

Также сообщается, что военнослужащие Центра провели две гуманитарные акции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и Латакия.

«Нуждающимся жителям передано одна тысяча продовольственных наборов», - сообщил Бакин.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.