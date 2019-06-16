ЕС предупредил о высоком риске неверной оценки инцидента в Оманском заливе

Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила, что существует высокий риск ошибки при оценке ситуации, произошедшей в Оманском заливе.

При расследовании инцидента следует быть осторожными и избегать дальнейшей эскалации конфликта, утверждает она.

«Риск просчета остается высоким, особенно в отсутствие диалога», - говорится в сообщении политика.

По ее словам, необходимо выслушать различные точки зрения всех сторон и совместно искать пути деэскалации.

Напомним, 13 июня два танкера были атакованы в Оманском заливе. США возложили ответственность за атаку на Иран. Как заявил Майк Помпео, на то существуют определенные доказательства и Штаты готовы обнародовать их.

В Тегеране, в свою очередь, назвали претензии Вашингтона безосновательными.