Первая на орбите: Роскосмос опубликовал ролик в честь годовщины полета Терешковой

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте мотивационный ролик, призывающий подписчиков преодолевать собственные страхи, становиться сильнее и лучше и смело шагать к своим целям.

В комментарии под видео также содержится призыв подать заявку в российский отряд космонавтов.

Видео выложено 16 июня, в день 56-летия первого полета представительницы слабого пола на орбиту, который, как известно, совершила Валентина Терешкова.

«Кто знает, может быть это видео сейчас смотрит первая женщина, которая осуществит полет к Луне», - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

За кадром звучит голос Терешковой. Это аудиозаписи переговоров первой женщины-космонавта с наземными службами. Также на кадрах можно увидеть космонавта-испытателя Анну Кикину, которая сейчас является единственной женщиной в российском отряде космонавтов.

Свой космический полет Терешкова совершила 16 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским.

Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.