Гран-при «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Картина «Бык» Бориса Акопова была признана лучшим фильмом российского кинофестиваля «Кинотавр».

В нем повествуется о преступности в России в 1990-е годы.

Главный герой Антон Быков - лидер ОПГ по кличке «Бык» - вынужден зарабатывать на жизнь и обеспечивать свою семью незаконными действиями. После одного из преступлений он оказывается в отделении милиции. Молодого человека отпускают на волю благодаря поручительству криминального авторитета. В качестве платы за свободу «Бык» вынужден начать с ним сотрудничать.

Исполнителями главных ролей стали Юрий Борисов и Стася Милославская, а продюсерами фильма выступили Владимир Малышев и Федор Попов.

Всего в конкурсную программу вошли 15 картин. Помимо «Быка», жюри отметили и другие фильмы.

Так, лучшим дебютным фильмом стал «Давай разведемся» Анны Пармас, а приз за лучшую режиссерскую работу получил Александр Лунгин за «Большую поэзию».