Еда без вреда: назван эффективный способ похудеть

Исследователи из Кембриджского университета пришли к выводу, что многие люди потребляют гораздо больше калорий, чем этого требует организм, причем даже не замечая этого. Именно это и становится причиной начала эпидемии ожирения по всему миру.

В частности, как уточняет The Telegraph, избавиться от лишнего веса достаточно трудно, поскольку это не отвечает программе организма «на сохранение массы для выживания» и не соответствует эволюции.

А вот единственным способом похудеть по мнению ученых является создание дефицита калорий, то есть сжигать их необходимо гораздо больше, чем потреблять. Исследователи убеждены, что сократить потребление калорий и оставаться сытым вполне возможно.

Для этого необходимо употреблять большое количество еды, но эти продукты должны быть низкокалорийными. Например, в рацион можно включить богатую клетчаткой пищу, а также овощи без содержания крахмала – спаржу, баклажаны или брокколи, фрукты и цельнозерновые злаки.

Ранее ученые назвали способствующий похудению продукт. В частности, исследователи выяснили, что сыр положительно влияет на людей с низким артериальным давлением и помогает терять вес.