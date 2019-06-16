На спор: ограбление магазина Томом Хэнксом попало на видео

Голливудский актер Том Хэнкс «украл» несколько товаров из сувенирного магазина в Лос-Анджелесе. Кадры «ограбления» были опубликованы в Сети.

Обладатель двух премий «Оскар» совершил «преступление» по просьбе ведущего американского развлекательного шоу Джимми Киммела, который удивился, что Хэнкс никогда не был замешан в скандалах, и предложил исправить это «упущение».

Актер принял вызов и вынес из сувенирной лавки картонную фигуру самого себя, а также несколько фигурок «Оскара».

Свои «трофеи» он принес в студию Киммела, а после окончания программы картонный «Хэнкс» остался «присматривать» за журналистом.