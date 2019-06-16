Будет жарко: в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Предпоследний уровень погодной опасности связан с высокими рисками возникновения пожаров.
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Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра. Предупреждение будет действовать с вечера воскресенья, 16 июня, до вечера понедельника, 17 июня.
В связи с наступлением аномальной жары возможно возникновение пожаров. Столбики термометров поднимутся до 26 градусов выше нуля. При этом на неделе не исключены осадки: возможно, прольется небольшой дождь.
К концу следующей семидневки ожидается усиление жары, воздух прогреется до 32 градусов тепла.
Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях. Из-за отсутствия дождей и ветров возможно возникновение природных пожаров.