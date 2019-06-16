«Мир увидит доказательства»: США вновь обвинили Иран в «нападении» на танкеры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты обладают достаточным количеством доказательств того, что нападение на танкеры в Оманском заливе совершил Иран. По его словам, таким образом Тегеран выразил отказ в транзите через залив.

«Сомнений нет. У разведки есть множество данных, много доказательств. Мир их увидит», - сообщил Помпео.

Он отметил, что Вашингтон не хочет войны и что американской стороной было сделано все возможное для предотвращения инцидента.

В интервью Fox News политик заверил: США намерены гарантировать полную свободу судоходства в регионе.

Напомним, 13 июня два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе. Соединенные Штаты возложили ответственность за случившееся на Иран. Аналогичное мнение выразила и Британия.

В Иране все обвинения отрицают.

К настоящему моменту удалось поминутно восстановить хронологию событий произошедшего.